Météo Normandie, prévision météorologique du vendredi 29 août 2025 : pluie modérée

Ce vendredi 29 août 2025, Normandie connaîtra une journée de pluie modérée avec des températures fraîches, un vent soutenu et une humidité élevée, affectant déplacements, agriculture et loisirs. Cet article décrit les prévisions, explique les phénomènes attendus et donne des conseils pratiques pour sécuriser vos activités sur l’ensemble du littoral. ☔

A retenir :

Pluie modérée et accumulation d’environ 17 mm 🌧️

Températures entre 14 °C et 17 °C, ressenti plus frais 🌡️

Vent soutenu autour de 32 km/h, direction sud 💨

Météo normandie vendredi 29 août 2025, pluie modérée

La météo annoncée pour la région se caractérise par une pluie modérée qui persistera une grande partie de la journée, avec des cumuls notables atteignant 17 mm localement et des sols déjà humides. Cette configuration est typique des systèmes atlantiques d’arrière-saison et mérite une attention particulière pour les activités extérieures et les plages côtières, car la mer peut devenir agitée. ☔

Les prévisions indiquent des rafales et une orientation du vent assez marquée vers le sud, avec une vitesse moyenne de 32 km/h et une direction proche de 185°, favorisant un transport d’humidité depuis l’océan. Le lever du lever du soleil est prévu à 7h10 et le coucher à 20h48, ce qui laisse une longue période d’obscurité relative écrasée par les nuages pour la soirée. 🌧️

Météo normandie vendredi 29 août 2025, se préparer à la pluie

Sur le plan thermométrique, la température maximale attendue est de 17 °C et la minimale de 14 °C, avec 14 °C au matin et environ 15 °C en soirée, ce qui limite les amplitudes thermiques et crée une sensation de monotonie climatique. La température ressentie pourra être perçue légèrement différente sur les zones exposées au vent et sous les averses, notamment le long des côtes où l’humidité amplifie la fraîcheur. 🌧️

Météo et impacts

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 17 °C 17 °C 85% 28 km/h Après-midi (12h-18h) 18 °C 18 °C 67% 27 km/h Soirée (18h-24h) 15 °C 14 °C 89% 19 km/h

L’humidité relative s’annonce élevée autour de 88 %, ce qui favorise la persistance des nuages bas et une sensation d’inconfort pour certains publics fragiles, notamment les personnes âgées et les asthmatiques. En cas de fortes accumulations ponctuelles, le risque d’inondations localisées dans les zones basses et les chaussées mal drainées n’est pas nul, il convient donc de rester vigilant. 🌊

Le vent de secteur sud (185°) à 32 km/h peut générer des rafales plus fortes près des caps et des grandes étendues, augmentant l’intensité perçue des averses et rendant la navigation côtière plus délicate pour les plaisanciers. Les automobilistes devront adapter leur vitesse et anticiper des trajectoires glissantes sur chaussées mouillées, tandis que les agriculteurs doivent surveiller les parcelles sensibles au ruissellement. 💨

conseils pratiques

Pour limiter les désagréments, pensez à consulter régulièrement les prévisions météo et à prévoir des vêtements imperméables et des couches adaptées, car la combinaison de la pluie et d’un vent soutenu augmente la sensation de fraîcheur. Emportez un imperméable et protégez votre équipement électronique, et évitez les sorties nautiques non indispensables si vous n’êtes pas expérimenté. 🧥

Sur la route, anticipez les zones de stagnation d’eau et évitez les bas-côtés susceptibles de retenir les précipitations, car la humidité ambiante et la visibilité réduite peuvent surprendre même les conducteurs prudents. En zones littorales, gardez en tête que le flux d’air venant du sud peut favoriser des débordements locaux en cas de précipitations intenses et qu’il faut adapter ses déplacements en conséquence. 💬