Météo Normandie, prévision météorologique du jeudi 28 août 2025 : légère pluie

Normandie connaîtra une météo marquée par une légère pluie et des températures modérées, nécessitant quelques précautions. Le vent soutenu accentuera la fraîcheur et l’humidité restera notable, perturbant certaines activités extérieures. Les automobilistes devront rester vigilants sur routes mouillées ce jeudi matin. Prévoyez vêtement imperméable et adaptez vos déplacements en conséquence. ☔

A retenir :

légère pluie attendue toute la journée ☔

températures entre 14 °C et 19 °C 🌡️

vent à 22 km/h et humidité proche de 66% 🌬️

Météo Normandie jeudi 28 août 2025, légère pluie

La situation générale pour Normandie se caractérise par une précipitations modeste estimée à 1 mm mais constante, et une température maximale qui n’excèdera pas 19 °C, rendant la journée fraîche pour la saison. La présence de cette pluie légère impose des choix prudents pour les activités extérieures et les déplacements, surtout sur les surfaces glissantes. 🌧️

Au lever du soleil à 7h09 et au coucher à 20h50, les heures de clarté seront longues mais accompagnées d’une couverture instable, ce qui limitera les éclaircies. Le vent moyen atteindra 22 km/h avec une direction autour de 196°, venant du sud-sud-ouest, ce qui accentuera la sensation de froid liée à l’humidité. L’ensemble des phénomènes observés affectera la Normandie tant en zones littorales qu’intérieures. 🌬️

Analyse des paramètres

Les modèles indiquent un faible cumul de précipitations mais suffisant pour saturer les surfaces et rendre les sols plus lourds, ce qui augmente le risque local pour les points bas en l’absence d’évacuation rapide. La température du matin sera de 14 °C et la ressentie pourra se situer légèrement en dessous à cause du vent et de l’humidité, rendant les conditions plus fraîches que les valeurs mesurées. 🌡️

L’humidité moyenne autour de 66% favorise une atmosphère plus saturée et des sensations d’inconfort pour certaines activités, sans pour autant atteindre des seuils de vigilance forts. La température minimale attendue est de 14 °C et la maximale de 19 °C, des valeurs qui restent stables toute la journée et limitent les écarts thermiques. Le minimale est utile aux agriculteurs pour planifier leurs interventions. ☁️

Météo Normandie jeudi 28 août 2025, conseils pratiques

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 17 °C 16 °C 74% 17 km/h Après-midi (12h-18h) 21 °C 20 °C 39% 25 km/h Soirée (18h-24h) 15 °C 14 °C 79% 14 km/h

Pour les déplacements, adaptez votre vitesse et renforcez votre attention sur les chaussées glissantes, car la vigilance est recommandée même sans alerte. Les voitures devront composer avec des températures proches de la maximale annoncée et un ciel bas, ce qui réduit la visibilité lors des périodes de pluie persistante. 🚗

Les voyageurs doivent prévoir des protections et anticiper des retards éventuels, tandis que les activités familiales en extérieur devront être reprogrammées si possible pour la fin d’après-midi. Les professionnels agricoles et les services municipaux doivent garder un œil sur les points sensibles pour éviter des incidents liés à des sols lourds et des zones stagnantes d’eau. 🚜

Préparations et recommandations

En raison du faible mais constant volume de pluie, il est conseillé de suivre les alertes locales et d’adapter votre équipement pour limiter les désagréments ; pensez à protéger les matériels sensibles et les panneaux d’affichage. Les sensations de fraîcheur seront renforcées par l’humidité et le vent, d’où l’importance d’avoir des couches adaptées pour rester sec et au chaud. 📢

Pour terminer, retenez que les prévisions restent stables pour la journée et que les conditions du matin et de la matinée évolueront peu jusqu’en soirée, la soirée apportant une baisse graduelle de l’activité pluvieuse. N’hésitez pas à consulter régulièrement les prévisions météo pour ajuster vos plans et partager vos impressions : votre retour nous intéresse et aide la communauté. 🌦️