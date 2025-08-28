Météo Normandie, prévision météorologique du mercredi 27 août 2025 : légère pluie

À Normandie, mercredi 27 août 2025, la météo annonce une journée dominée par une légère pluie et des températures douces. Les conditions resteront humides et venteuses, rendant les activités extérieures parfois inconfortables pour les personnes sensibles. Prévoyez un vêtement imperméable pour les déplacements, notamment les zones basses inondables et fragiles ☔

A retenir :

Légère pluie attendue toute la journée ☔

Températures entre 16 et 21 °C, ressenties autour de 20 °C 🌡️

Vent soutenu à 20 km/h et humidité proche de 67% 💨

Météo normandie mercredi 27 août 2025 : légère pluie et températures douces

Les prévisions pour Normandie indiquent un ciel couvert avec une faible intensité d’averses et une température maximale autour de 21 °C, ce qui laisse présager une journée globalement douce. La pluie restera légère mais continue par intermittence, et l’humidité augmentera progressivement au fil des heures, influençant le confort des sorties en extérieur. En pratique, attendez-vous à des sols humides et à des balades parfois contrariées par de courtes averses 🌦️

Le soleil se lèvera à 7h07 et se couchera à 20h52, offrant une belle amplitude lumineuse malgré les pluies éparses. Les précipitations sont estimées à environ 1 mm, avec une humidité moyenne de 67%, ce qui signifie un air assez chargé en vapeur d’eau et parfois des sensations de lourdeur. Le risque d’inondation localisé est faible avec ces cumuls, mais les zones basses demandent une attention particulière en cas d’accumulation d’eau 🌧️

impacts et explications techniques

Du point de vue physique, la légère pluie s’explique par un flux océanique relativement frais qui favorise la condensation à basse altitude et la formation d’averses fines, ce qui nécessite une certaine vigilance pour les usagers de la route. Les pluies persistantes, même faibles, peuvent réduire l’adhérence et former des flaques glissantes, surtout le matin lorsque les températures sont proches du minimum. Les modèles montrent que la structure nuageuse sera basse et stratiforme, d’où une pluie continue plutôt qu’orages localisés 🌫️

Les effets du vent ne sont pas négligeables : une vitesse moyenne de 20 km/h, venant de 211° (sud-sud-ouest), peut accentuer la sensation de fraîcheur et entraîner des rafales ponctuelles. En soirée la soirée voyagera vers des valeurs proches de 16 °C, et la présence du vent rendra les activités maritimes et les sorties en bord de mer plus délicates. Il est donc conseillé d’attacher les objets légers et de rester prudent près des côtes 🌬️

Météo normandie mercredi 27 août 2025, attention à l’humidité

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 17 °C 16 °C 74% 22 km/h Après-midi (12h-18h) 22 °C 21 °C 44% 24 km/h Soirée (18h-24h) 17 °C 17 °C 75% 9 km/h

La température ressentie diverge légèrement de la valeur mesurée : la température moyenne est de 21 °C tandis que la température du matin et de la température en soirée chutent vers 16 °C, et la température ressentie globale s’établit aux environs de 20 °C le jour et 15 °C en soirée. Ces écarts sont accentués par l’humidité et le vent, qui modifient les sensations ressenties par l’organisme, notamment chez les plus fragiles. Les compléments d’information des stations locales confirment une faible accumulation d’eau (environ 1 mm) mais un air souvent saturé en vapeur d’eau 🌡️

Sur le plan opérationnel, le principal risque associé à cette légère pluie est la baisse temporaire de visibilité et l’arrivée de routes glissantes, surtout sur les axes secondaires. L’histoire locale rappelle que des épisodes de pluie fine, prolongés sur la matinée, peuvent provoquer des désagréments dans les centres urbains où le drainage est moins rapide, d’où l’importance de surveiller les petites zones de stagnation d’eau. Les services municipaux devront adapter leur gestion des voiries et des réseaux pour limiter ces impacts 🚗

conseils pratiques pour la journée

Pour les déplacements, pensez à vérifier les prévisions météo en temps réel et à adapter vos trajets afin d’éviter les zones à accumulation d’eau qui peuvent ralentir la circulation; emportez un imperméable et des chaussures adaptées pour limiter les désagréments. Les automobilistes devront réduire la vitesse sur chaussée mouillée et anticiper les freinages, tandis que les cyclistes et piétons devront privilégier des gants et vêtements respirants pour faire face à l’humidité. Les voyageurs doivent prévoir un léger retard potentiel sur les transports en commun en cas de visibilité réduite 🧭

Les professionnels de l’agriculture verront dans cette pluie légère une opportunité pour les prairies et les cultures de couvrir un déficit d’humidité superficiel, mais il convient de rester vigilant quant aux périodes de semis et aux interventions mécaniques sur sol humide. Les gestionnaires d’infrastructures et les services de gestion des risques doivent garder un œil sur les alertes locales et les bulletins, même si la vigilance n’est pas élevée à ce stade. En parallèle, pensez à protéger le matériel sensible et les petites installations extérieures des micro-infiltrations 🌾

Enfin, gardez en tête que la douceur de la journée n’empêche pas des désagréments ponctuels dus à l’eau : des micro-inondations locales peuvent survenir dans des points bas et des routes mal drainées, et l’accumulation d’humidité peut affecter la tenue des matériels électroniques sensibles lors d’activités extérieures. Pour les sorties nature, privilégiez des itinéraires sur sol drainant afin de minimiser l’impact sur les sentiers et la visibilité lors de la marche. Partagez vos observations locales, elles sont précieuses pour affiner les prévisions à court terme 📡

Nous aimerions connaître vos retours sur ces conditions : comment vivez-vous ces sensations d’humidité et de fraîcheur, et quelle sera votre tenue pour affronter la journée météo à Normandie ? Vos témoignages sur la température ressentie et les petites astuces du quotidien aident la communauté à mieux se préparer et à améliorer la pertinence des bulletins locaux 🌍