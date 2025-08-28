Météo Normandie, demain jeudi 28 août 2025 : légère pluie

Ce jeudi 28 août 2025 à Normandie, la journée sera marquée par une légère pluie et des températures douces. Les prévisions détaillées expliquent les impacts possibles sur les déplacements, l’agriculture et les activités de plein air, avec des conseils pratiques pour rester informé et protégé et prévenir vos proches rapidement. ☔

A retenir :

légère pluie toute la journée ☔

toute la journée ☔ Températures comprises entre 13 et 19 °C 🌡️

Vent à 21 km/h et humidité à 62% 💨

Météo Normandie jeudi 28 août 2025 : légère pluie et douceur

La météo annoncée pour Normandie ce jeudi se caractérise par une légère pluie persistante et des valeurs de prévisions assez stables, avec une température maximale de 19 °C et une minimale de 13 °C. Le total des précipitations est faible (1 mm) mais suffisant pour humidifier les sols et ralentir les chantiers, donc adaptez vos sorties si possible. 🌧️

Le matin débutera frais à 13 °C et la matinée restera humide, tandis qu’en soir la température retombe à 15 °C en soirée, ce qui se verra dans la température ressenti où l’on atteint 18 °C en journée et 14 °C en soirée. Le lever du soleil est prévu à 7h9 et le coucher à 20h50 ; gardez ces repères pour planifier vos activités extérieures. ☀️

Impact et explications

Les précipitations annoncées restent faibles (1 mm) mais, combinées à une humidité de 62%, elles peuvent provoquer des désagréments locaux comme chaussées glissantes et petites accumulations d’eau dans des zones mal drainées, augmentant le risque pour la circulation urbaine et les approches agricoles. Les modèles montrent un flux peu intense mais continu qui maintient le temps couvert et frais, il faut donc rester vigilant sur les routes. 🚗

Le vent souffle à 21 km/h depuis 213°, ce qui correspond à une composante sud-ouest modérée et peut accentuer la sensation de fraîcheur, surtout le matin et en soirée. Même si le potentiel d’inondation reste faible avec si peu de pluie, des ruissellements ponctuels près des trottoirs et des sous-sols peuvent survenir ; les promeneurs et cyclistes devraient se montrer prudents. 🌬️

Météo Normandie jeudi 28 août 2025 : se préparer à la pluie

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 18 °C 17 °C 63% 18 km/h Après-midi (12h-18h) 20 °C 20 °C 48% 21 km/h Soirée (18h-24h) 14 °C 14 °C 81% 12 km/h

Pour se préparer, suivez les prévisions météo locales et adaptez vos déplacements : privilégiez des chaussures étanches et un vêtement de protection adéquat, et rangez le matériel sensible à l’humidité. Les gestionnaires d’infrastructure doivent vérifier les systèmes de drainage et les voies à risques, tandis que les organisateurs d’événements en plein air envisageront des plans de repli. 🧥

Les agriculteurs peuvent tirer parti de cette averse modérée pour limiter l’irrigation, mais attention à la compaction des sols si les machines circulent sur des terres détrempées ; il est sage d’éviter les labours sur sols lourds aujourd’hui. Les voyageurs devront tenir compte de la baisse de visibilité ponctuelle et ajuster leur vitesse sur autoroute, surtout face aux rafales. 🚜

Conseils pratiques et recommandations

Adaptez vos horaires si possible : sortez plutôt en fin d’après-midi si la pluie faiblit, et anticipez un maintien du ciel couvert toute la journée; emportez un parapluie et une veste imperméable pour limiter l’inconfort lié à l’humidité. Un petit réflexe technique utile est de vérifier l’étanchéité des fenêtres et des abris extérieurs avant la tombée de la nuit. 🌂

Pour les professionnels, la vigilance reste recommandée pour les interventions extérieures et la logistique urbaine ; signalez tout incident lié aux eaux de ruissellement et adaptez les plannings en conséquence. Anecdote : en radio, j’ai déjà vu une averse de 1 mm suffire à paralyser un marché local pendant une heure, rappelant que même une faible pluie peut avoir un effet disproportionné en zone urbaine. 📻

Enfin, gardez à l’esprit les repères simples : la ciel couvert réduit l’ensoleillement mais la journée reste douce et les risques d’accumulation importante demeurent faibles, ce qui simplifie la gestion des activités extérieures pour la plupart des habitants. N’hésitez pas à consulter régulièrement les mises à jour pour suivre l’évolution des prévisions et ajuster vos sorties. 🔄

Que pensez-vous de ces informations et comment comptez-vous vous adapter à cette météo de transition ? Votre retour d’expérience est précieux pour enrichir nos prévisions et aider la communauté à mieux se préparer, alors partagez votre avis ci-dessous ! 💬