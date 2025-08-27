Météo Normandie, prévision météorologique du mardi 26 août 2025 : légère pluie

La Normandie vivra mardi 26 août 2025 une journée dominée par une légère pluie et des températures douces en journée, avec une humidité élevée qui alourdit l’air. Les prévisions indiquent un vent modéré autour de 20 km/h et des précipitations faibles, ce qui influencera les sorties et les activités extérieures. ☔️

A retenir :

Légère pluie attendue toute la journée ☔️

Températures entre 16 °C et 21 °C 🌡️

Vent modéré 20 km/h, humidité élevée à 79% 🌬️

Météo normandie mardi 26 août 2025 : pluie légère et températures douces

La météo du jour restera stable mais humide, avec une légère pluie persistante qui pourrait être intermittente en matinée et en soirée, sans phénomène violent annoncé. Le vent restera modéré et orienté vers le sud-ouest, contribuant à un ressenti plus frais pour les activités extérieures et urbaines. 🌧️

Les précipitations totales sont faibles, autour de 1 mm, mais suffisantes pour rendre les sols humides et glissants lors des déplacements, principalement en début et fin de journée. Le température maximale prévue est de 21 °C et la minimale de 16 °C, offrant une amplitude limitée entre jour et nuit. 🌅

Impacts et conseils pratiques

Avec une humidité élevée à 79% et un vent d’environ vent 20 km/h, les trajets peuvent être rallongés et la visibilité parfois réduite, surtout sur routes côtières et ponts. Il est conseillé aux automobilistes de ralentir, d’allumer leurs feux et de vérifier l’état des pneus pour limiter les risques d’aquaplaning. 🚗

Pour les sorties quotidiennes, un imperméable et des chaussures adaptées suffisent généralement car les mm de pluie restent faibles, mais attention aux zones basses et aux passages souterrains où l’eau peut s’accumuler. Le ciel restera couvert une grande partie de la journée, pensez à protéger matériels sensibles et équipements électroniques. 🧥

Météo normandie mardi 26 août 2025 : se préparer à l’humidité

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 19 °C 18 °C 60% 15 km/h Après-midi (12h-18h) 24 °C 24 °C 59% 20 km/h Soirée (18h-24h) 17 °C 17 °C 78% 4 km/h

Au matin, la température se situera autour de 19 °C, ce qui reste confortable pour des activités extérieures courtes, mais le ressenti peut être plus frais en raison de l’humidité; portez une couche légère pour vous adapter. Les activités en bord de mer ressentiront davantage l’effet du vent et de l’humidité, il est donc prudent de prévoir une protection supplémentaire. 🌄

En soirée, la température retombera vers 16 °C et les averses pourraient persister, rendant les retours tardifs plus frais et humides; ajustez vos vêtements pour éviter les frissons nocturnes. La maximale et la minimale réduisent les marges thermiques, ce qui est favorable pour les personnes sensibles aux variations rapides. 🌡️

Analyse technique et explications

Le flux d’air provient du sud-ouest, direction 242°, ce qui explique l’apport d’air océanique humide et la persistance des nuages bas, et rend la rotation des systèmes peu propice à un dégagement rapide du soleil. Les pressions ne montrent pas de gradient fort, d’où l’absence de vents violents même si des rafales modérées sont possibles. 🌬️

Le lever du soleil est prévu à 7h06 et le coucher à 20h54, offrant de larges plages de clarté malgré un sud-ouest brumeux et nuageux; profitez des éclaircies brèves pour les activités extérieures. En météorologie locale, une anecdote fréquente en Normandie rappelle que même une pluie légère peut transformer des chemins de randonnée en pistes glissantes, souvenez-vous des balades après la marée haute. 🌇

Les prévisions météo et la prévisions locale insistent sur un risque faible d’inondations superficielles dans les zones basses, surtout près des cours d’eau et des caniveaux mal entretenus; restez vigilants près des voies à proximité des côtes. Les services locaux n’ont pas émis de bulletin de vigilance particulier, mais la prudence reste de mise pour les riverains et les gestionnaires. 💬

Les agriculteurs pourront bénéficier de cette pluie pour les sols de surface sans risque immédiat pour les cultures, mais il est conseillé de surveiller les semis fragiles et les zones basses où l’eau stagne. Les voyageurs doivent anticiper des retards mineurs et vérifier les conditions avant de prendre la route ou un train pour limiter les mauvaises surprises liées aux chaussées humides et à la visibilité réduite; la journée restera globalement praticable. 🧭