Météo Normandie, demain mardi 26 août 2025 : partiellement nuageux

La Normandie sera partiellement nuageux mardi 26 août 2025, avec des températures proches de 21 °C et une humidité soutenue. Cet article livre des prévisions détaillées, explique les impacts attendus et propose des conseils pratiques pour la population locale, les voyageurs et les agriculteurs. ☀️

A retenir :

Partiellement nuageux toute la journée 🌤️

Températures entre 16 °C et 21 °C 🌡️

Vent modéré à 20 km/h, humidité élevée à 80% 💨

Météo Normandie mardi 26 août 2025, partiellement nuageux et doux

La journée s’annonce globalement partiellement nuageux sur l’ensemble de la région, avec une météo stable et sans phénomènes extrêmes notables. Le mercure atteindra 21 °C en pointe et la température moyenne restera confortable, bien que l’humidité à 80 % puisse rendre l’air un peu lourd pour les activités de plein air. 🌤️

Le vent souffle autour de 20 km/h en provenance du secteur 234°, apportant un flux d’ouest-sud-ouest modéré qui tempère les contrastes thermiques. Les soleils matinaux seront discrets et le lever du soleil aura lieu à 7h06, tandis que le coucher interviendra à 20h54, ce qui vous laisse de longues heures de clarté pour vos sorties. 🌅

Analyse détaillée du ciel et des températures

Les modèles confirment un maintien d’un ciel principalement partiellement nuageux, mais les données montrent aussi jusqu’à 1 mm de précipitations localisées qui peuvent apparaître sous forme d’averses ponctuelles. Le ciel ainsi chargé par moments explique que la couche d’humidité reste élevée et le risque d’inconfort pour les personnes sensibles est réel, sans être menaçant pour les infrastructures. 💧

Sur le plan thermique, attendez-vous à une amplitude réduite : la matinée débutera à 18 °C puis grimpera vers une maximale de 21 °C avant de redescendre à 16 °C en soirée. La notion de température ressentie sera utile aujourd’hui car l’humidité et le vent modéré influencent sensiblement la sensation du public, notamment en bord de mer. 🌡️

Météo Normandie mardi 26 août 2025, impacts et recommandations

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 22 °C 22 °C 51% 17 km/h Après-midi (12h-18h) 21 °C 21 °C 69% 16 km/h Soirée (18h-24h) 15 °C 15 °C 78% 6 km/h

Pour les déplacements, la route restera praticable mais le vent régulier à 20 km/h et provenant d’une direction de 234° peut créer des rafales ponctuelles sur les axes exposés et les ponts. Les précipitations faibles (1 mm) ne justifient pas d’alerte majeure, toutefois la prudence reste de mise pour les véhicules légers et les deux-roues. 🚗

Les activités agricoles et les événements en plein air devront tenir compte de l’humidité élevée et d’un sol encore potentiellement mal drainé, surtout après des épisodes récents. Les exploitants peuvent suivre les voyageurs et organiser des créneaux abrités si nécessaire ; la minimale de 16 °C en soirée permet toutefois une reprise rapide des activités en matinée. 🌾

Conseils pratiques pour les activités et les professionnels

Pour les sorties quotidiennes, privilégiez des tenues en couches et un vêtement de pluie léger si vous planifiez une longue sortie, car la combinaison d’humidité et de vent peut surprendre. Les agriculteurs devraient vérifier l’état des cultures sensibles à l’humidité et adapter leurs interventions selon le calendrier, en utilisant les conseils locaux fournis par les chambres d’agriculture. 🚜

Pour les gestionnaires de risques, il n’y a pas de signe d’incident majeur mais il est utile de rester attentif aux petites accumulations d’eau en zones basses, même si le volume de inondations potentiel est faible avec 1 mm prévu. Surveillez les vigilancees locales et les alertes météo si les conditions évoluent, et informez la population si des changements surviennent dans la journée. ⚠️

En anecdote, les anciens marins de la région rappellent qu’un ciel partiellement nuageux sur la Manche annonce souvent des journées calmes mais imprévisibles, et ils apprennent vite à lire le vent et l’humidité pour ajuster leurs sorties en mer. Cette sagesse populaire reste utile aujourd’hui pour comprendre comment la prévisions locale se traduit pour chacun, même les plus pressés. ⛵

Vos réactions nous intéressent : dites-nous si ces explications sur la météo et les recommandations pratiques vous ont aidé à préparer votre journée en Normandie, partagez vos astuces pour affronter un temps partiellement nuageux et participez à l’échange avec la communauté. 😊