Météo Normandie, demain lundi 25 août 2025 : peu nuageux

Normandie sera peu nuageux ce lundi 25 août 2025, avec des températures maximales autour de 21 °C et un vent modéré d’environ 13 km/h. L’humidité restera proche de 65 %, influençant la température ressentie le matin et en soirée. Préparez vos activités extérieures en conséquence. Pensez à vérifier les prévisions. ☀️

A retenir :

Peu nuageux toute la journée ☀️

Températures entre 14 et 21 °C 🌡️

Vent modéré à 13 km/h et humidité à 65% 💨

Météo Normandie lundi 25 août 2025, aperçu général

La météo annoncée restera stable et le ciel sera principalement peu nuageux, sans grandes variations de #température ni d’instabilité notable pour la journée. Cette configuration favorise des activités en plein air, tout en restant attentif aux horaires de lever et coucher du soleil pour profiter des meilleures fenêtres d’ensoleillement; le lever aura lieu à 7h04 et le coucher à 20h56. 🌤️

Les valeurs prévues montrent une température maximale de 21 °C et une minimale de 14 °C, avec un matin plus frais et une fin d’après-midi douce, ce qui reste agréable pour des sorties en bord de mer. On observe aussi une légère différence entre la valeur mesurée et la température ressentie selon le moment de la journée, notamment au petit matin où la sensation sera un peu plus fraîche. 🌡️

analyse détaillée des conditions

Au lever du jour la température du matin sera de 14 °C et la minimale confirmée par les modèles, ce qui implique des couches légères pour les déplacements matinaux mais sans besoin d’équipement lourd. Ce contraste entre matin et après-midi est classique en fin d’été et peut surprendre ceux qui ne consultent pas les prévisions météo. 🌅

En soirée la température tombera autour de 17 °C et la soirée restera douce, tandis que la ressentie en fin de journée pourrait être légèrement inférieure, autour de 16 °C selon l’humidité. Ces valeurs traduisent un apport de chaleur résiduelle du jour associé à un vent modéré qui atténue parfois la sensation de chaleur. 🌇

Météo Normandie lundi 25 août 2025, conseils pratiques

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 24 °C 23 °C 27% 14 km/h Après-midi (12h-18h) 30 °C 28 °C 17% 12 km/h Soirée (18h-24h) 22 °C 21 °C 32% 13 km/h

L’humidité prévue est de 65 %, ce qui implique un air relativement chargé mais sans excès; la humidité peut rendre la sensation de chaleur différente de la valeur affichée et nécessite d’adapter vêtements et consommations d’eau pour les activités prolongées. Pensez aussi aux lunettes de soleil et à une protection légère pour la peau si vous êtes exposé longtemps. 💧

Le vent soufflera à 13 km/h, avec une direction proche de 112° (est-sud-est), ce qui est modéré et peu perturbateur pour la navigation de plaisance mais à surveiller pour les activités nautiques. Les informations sur le vent, sa vitesse et sa direction doivent être prises en compte avant toute sortie en mer; une anecdote locale rappelle qu’un petit vent d’est a souvent surpris des canoéistes non préparés lors de fins d’été précédentes. ⛵

impacts et recommandations

Le risque d’incidents météorologiques reste faible, il n’y a pas d’alerte majeure mais la prudence est recommandée dans les zones exposées où le risque de glissades sur trottoirs humides existe après des rosées matinales. Pour les gestionnaires locaux et agriculteurs, une vigilance sur les besoins hydriques des cultures est utile car l’humidité modérée n’indique pas de fortes précipitations pour recharger les sols. ⚠️

Pour le grand public, adaptez vos trajets et activités selon la légère variabilité thermique et la présence de vent: conservez une couche légère pour le matin et une autre pour la soirée. Rappelez-vous également des horaires du 25 août lundi inscrits sur vos calendriers si vous planifiez des événements en extérieur, et reportez-les en cas d’imprévu. 🌍

En complément, les prévisions météo locales indiquent peu ou pas de précipitations attendues, ce qui limite les risques d’inondation ou d’impact majeur sur le réseau routier mais maintient la nécessité d’une veille régulière pour les changements rapides. Cette période stable favorise les sorties familiales et les travaux légers en plein air sans contraintes importantes. 🌦️

Enfin, pour préparer la journée, vérifiez le lever et le coucher du soleil afin d’optimiser vos activités et respectez les heures indiquées pour profiter pleinement de la lumière naturelle, le lever étant à 7h04 et le coucher à 20h56; notez aussi que le terme officiel retenu pour la journée est « peu nuageux». Ces repères vous aideront à adapter vos sorties selon la clarté du ciel et vos préférences personnelles. 🌞

Vous avez maintenant toutes les clés pour organiser votre journée en Normandie selon ces prévisions; dites-nous comment vous comptez profiter de ce temps et partagez vos astuces locales pour rester confortable en fin d'été.