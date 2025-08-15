Normandie connaîtra une journée marquée par une légère pluie, avec des météo locales montrant des températures culminant à 27 °C et une humidité proche de 73 %. Les vents attendus à 17 km/h demanderont prudence en bord de mer, et les activités extérieures doivent être adaptées toute la journée. ☔

A retenir :

Légère pluie persistante toute la journée ☔

Températures entre 21 et 27 °C, ressenti jusqu’à 29 °C 🌡️

Vent 17 km/h, humidité 73 % et vigilance recommandée 💨

Météo normandie jeudi 14 août 2025 : légère pluie et températures douces

Les prévisions et la prévisions météo pour la Normandie indiquent un ciel souvent couvert accompagné de la légère pluie attendue, avec un cumul global autour de 1 mm qui ne devrait pas provoquer d’événements majeurs. La température maximale atteindra 27 °C et la minimale sera proche de 21 °C, ce qui laisse une amplitude journalière faible mais confortable pour la saison, et l’ensoleillement restera intermittent. Les animations locales et les sorties sur la côte pourront être perturbées par des averses éparses, pensez à vérifier les prévisions avant vos déplacements. 🌧️

Les précipitations restent faibles en volume mais suffisantes pour maintenir une humidité marquée à 73 %, et les sols resteront humides en particulier dans les zones ombragées ou basses. Il existe un risque de chaussées glissantes après les averses et les autorités locales rappellent la nécessité d’adapter sa conduite, surtout en secteurs urbains. Anecdote météo : certains pêcheurs racontent que ce type d’épisode léger favorise la remontée d’odeurs marines sur les quais, un petit signe du caractère maritime de cette journée. 🌧️

Météo normandie jeudi 14 août 2025, se protéger des intempéries

En matinée la température restera autour de 21 °C et la température ressentie confirmera cette impression lors des premières heures, donc prévoyez une couche légère et un vêtement imperméable pour les sorties matinales. En soirée la valeur remonte peu et se stabilise à 21 °C, la combinaison humidité et vent pouvant augmenter la sensation de fraîcheur, surtout près des côtes. Restez attentifs et conservez la vigilance lors de vos déplacements routiers, car l’humidité augmente la distance de freinage. 🌧️

Ce jeudi 14 août voit un vent modéré orienté près de 347°, soufflant à 17 km/h, ce qui peut déplacer rapidement les nuages et modifier localement l’intensité de la pluie. Pour les voyageurs, anticipez des ralentissements possibles et adaptez vos horaires si vous traversez des secteurs côtiers exposés ; les pilotes amateurs de parapente ou de kite doivent repenser leurs sorties. Pensez aussi aux équipements des bébés et des personnes fragiles, qui supportent moins bien l’humidité prolongée. 🌬️

Conseils pratiques

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 20 °C 20 °C 72% 11 km/h Après-midi (12h-18h) 26 °C 25 °C 38% 18 km/h Soirée (18h-24h) 18 °C 17 °C 80% 11 km/h

Les cartes de précipitations montrent un passage faiblement actif ne dépassant pas 1 mm, ce qui limite la probabilité d’effets majeurs mais maintient un niveau d’humidité élevé et un fond de ciel bas. L’impact sur l’hydrologie reste limité ; toutefois, la surveillance locale est recommandée car des averses répétées peuvent créer des poches d’eau et augmenter le risque d’inondations ponctuelles sur des zones mal drainées. Pour l’agriculture, ces pluies apportent un rafraîchissement superficiel utile, mais ne compensent pas un déficit si la sécheresse est installée. 🌫️

Adoptez des gestes simples : portez une protection imperméable adaptée car la pluie rendra les surfaces glissantes, aérez brièvement si possible et surveillez vos installations extérieures. Si vous sortez, privilégiez les moments où le soleil perce ou organisez vos activités en tenant compte du lever à 6h49 et du coucher à 21h17 pour optimiser les éclaircies éventuelles. Enfin, restez attentifs aux réseaux locaux et signalez toute anomalie ; votre expérience locale est précieuse pour la communauté. 📸