Normandie retrouve un temps calme et partiellement nuageux samedi 16 août 2025, avec des températures modérées et un vent soutenu le long des côtes. Ce bulletin synthétise les éléments clés des prévisions, les impacts possibles et des conseils pratiques pour se préparer à la journée à venir. ☀️

A retenir :

Partiellement nuageux toute la journée ☁️

Températures comprises entre 19 et 23 °C 🌡️

Vent à 23 km/h et humidité 77% 💨

Météo normandie samedi 16 août 2025, matin et journée

Le matin, les premières heures affichent une prévisions stable sur la région et une température douce qui démarre autour de 19 °C, selon les relevés disponibles. La matinée restera agréable pour les activités extérieures, mais le vent pourra rendre la sensation légèrement plus fraîche pour les promeneurs en bord de mer. 🌤️

En journée la situation restera identifiée comme partiellement nuageux avec des éclaircies éparses et un maximum annoncé à 23 °C, sans précipitations majeures prévues. Le ciel sera variable et le vent soutenu à environ km/h 23, soufflant depuis l’est-nord-est (75°), ce qui mérite une attention particulière pour les sorties nautiques. 🌬️

Météo normandie samedi 16 août 2025, se protéger des éléments

Les prévisions ne signalent pas de fortes précipitations pour la journée mais l’humidité restera élevée autour de 77 %, ce qui peut amplifier la sensation d’air lourd. Même sans pluie, l’humidité combinée au vent peut générer un certain inconfort pour les personnes sensibles, il convient donc d’adapter les activités extérieures. 🌫️

Sur le plan des impacts, le risque d’incidents liés au vent est limité mais non négligeable pour les objets légers et les arbres fragilisés par la période estivale. Nous recommandons une vigilance modérée et de suivre les conseils pour sécuriser les installations temporaires, notamment si vous organisez des événements en plein air afin d’éviter les désagréments et risques d’inondations locaux. ⚠️

Analyse des paramètres météo

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 23 °C 23 °C 51% 17 km/h Après-midi (12h-18h) 29 °C 28 °C 30% 23 km/h Soirée (18h-24h) 19 °C 18 °C 58% 21 km/h

Les horaires solaires influencent notablement le déroulé de la journée : lever du soleil à 6h51 et coucher du soleil à 21h13, ce qui offre une longue période de clarté pour les activités estivales. Ces heures permettent d’optimiser les sorties et les travaux agricoles, tout en tenant compte des variations d’ensoleillement liées au lever et au coucher du jour. 🌅

La circulation d’air provient d’un flux continental modéré et la direction du vent à 75° (est-nord-est) explique la poussée nuageuse côtière sans bloquer totalement les éclaircies attendues en journée. Le facteur synoptique actuel maintient la couverture partiellement nuageux et limite l’apparition de pluies significatives, favorisant des conditions stables pour la plupart des activités. 🌬️

conseils pratiques et actions recommandées

Pour les déplacements et les voyageurs, adaptez votre équipement : une veste légère est recommandée malgré la douceur et pensez à protéger les objets légers contre le vent modéré à 23 km/h; en cas de trajet côtier, la 2025 saison invite à rester prudent lors d’escales au bord de l’eau, surtout ce samedi. 🚗

Les professionnels et les agriculteurs trouveront utile de surveiller la ressentie et l’humidité qui peuvent influer sur la conservation des récoltes et l’application de traitements phytosanitaires ; consultez régulièrement les météo locales et adaptez vos interventions en conséquence. Donnez votre avis et partagez comment vous comptez vous organiser aujourd’hui, votre retour nous aide à affiner les prévisions pour la communauté. 🗣️