Normandie bénéficiera mardi 12 août 2025 d’une journée agréable, marquée par un ciel peu nuageux et des températures élevées. Le public profitera d’heures lumineuses et d’une humidité modérée, avec une brise soutenue rendant la journée confortable pour la plupart des activités en extérieur, tant pour professionnels que pour loisirs ☀️

A retenir :

Journée peu nuageux avec des températures autour de 29 °C 🌤️

avec des températures autour de 29 °C 🌤️ Humidité à 70% et vent modéré à 14 km/h, direction 121° 🌬️

Lever du soleil à 6h46 et coucher à 21h21 : une longue journée lumineuse ☀️

Météo Normandie mardi 12 août 2025 : peu nuageux

La météo en Normandie se caractérise pour cette journée par un peu nuageux persistant sans signes de précipitations majeures, ce qui facilite les sorties et les activités extérieures. Les prévisions indiquent une température maximale aux alentours de 29 °C et une température minimale proche de 19 °C, avec un réveil doux le matin et une soirée restant tiède 🌡️

Le lever du soleil est prévu à 6h46 et son coucher à 21h21, donnant de longues heures de clarté pour profiter du territoire. La température en soirée devrait se stabiliser autour de 26 °C, et la température ressentie pourra atteindre 31 °C en journée, notamment sous abri et en milieu urbain ☀️

Analyse des conditions et impacts

Sur le plan des risques, cette configuration « peu nuageux » ne prévoit pas de précipitations significatives ni d’inondation, réduisant les préoccupations immédiates pour les gestionnaires de risques. Toutefois, la combinaison de forte chaleur ponctuelle et d’une humidité à 70% peut amplifier le ressenti, créant un inconfort localisé pour les personnes sensibles 🌡️

Le vent est attendu autour de 14 km/h avec une direction d’environ 121°, ce qui correspond à une brise de sud-est capable d’atténuer légèrement la chaleur perçue mais qui peut aussi transporter de l’air plus humide depuis la mer. Les activités agricoles et les sorties en bord de mer devront s’adapter à cette brise modérée et à la stabilité atmosphérique 🌬️

Météo Normandie mardi 12 août 2025 : se protéger des effets

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 24 °C 23 °C 43% 18 km/h Après-midi (12h-18h) 30 °C 28 °C 28% 18 km/h Soirée (18h-24h) 21 °C 21 °C 70% 8 km/h

Les prévisions météo recommandent quelques précautions : hydratation régulière, pause à l’ombre lors des activités physiques et attention aux personnes âgées et enfants. Même sans précipitations, la température ressentie peut atteindre 31 °C, ce qui justifie des mesures simples pour limiter l’exposition directe au soleil et la sensation d’étouffement ☀️

Pour les voyageurs, vérifiez l’état des transports en cas d’affluence estivale et adoptez des comportements préventifs si vous conduisez en journée. Les gestionnaires d’événements et les agriculteurs doivent garder un œil sur la vigilance locale liée aux épisodes de chaleur, même si le risque d’orage est faible, car la fatigue thermique peut affecter le rendement et la sécurité 🌤️

conseils pratiques et recommandations

Pour la population générale, adaptez votre tenue et prévoyez des vêtements légers, une protection solaire et une bouteille d’eau lors des déplacements en journée. Privilégiez les heures plus fraîches du matin et de la soirée pour les activités intenses afin de limiter l’exposition à la chaleur, un conseil particulièrement utile pour les sportifs et les travailleurs en extérieur 🧴

Les professionnels (agriculteurs, services techniques, organisateurs d’événements) gagneront à anticiper les points d’eau pour le bétail, le rafraîchissement des espaces de travail et le suivi des risques liés à la chaleur. Une vigilance locale reste recommandée pour ajuster rapidement les plans opérationnels face à toute évolution des conditions météorologiques 🌾

prévisions météo, éléments techniques et explications

Techniquement, la configuration atmosphérique s’explique par un anticyclone positionné de façon à stabiliser la colonne d’air, limitant le développement convectif et maintenant un ciel peu nuageux sur la région. Cette stabilité favorise des amplitudes thermiques diurnes modérées et une faible probabilité de précipitations, ce qui est cohérent avec les modèles de surface et de pression observés 📈

On observe une brise de sud-est qui souffle à 14 km/h, orientant les flux humides depuis le littoral vers l’intérieur des terres et maintenant l’humidité à un niveau de 70%. Cette situation entraîne une température ressentie plus élevée, en particulier dans les zones urbaines où l’effet d’îlot de chaleur peut accentuer la sensation de chaleur 🌬️

préparations locales et invitation à l’échange

Avant de sortir, consultez les prévisions et adaptez vos projets aux conditions prévues ; gardez à portée d’œil les horaires du lever et du coucher du soleil pour planifier vos activités plus fraîches. Les services locaux peuvent émettre des recommandations ponctuelles, et il est utile de rester informé via les canaux officiels en cas de montée rapide des températures 🔔

Enfin, partagez votre ressenti et vos observations locales : vos retours aident à affiner les cartes de chaleurs urbaines et les prévisions météo régionales, et contribuent à une meilleure gestion collective des épisodes chauds. Et vous, comment comptez-vous profiter de ce peu nuageux mardi en Normandie ? Donnez-nous votre avis, vos astuces et vos observations 🌍