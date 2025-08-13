météo La météo de Normandie pour mercredi 13 août 2025 restera peu nuageuse, avec un air estival et globalement stable toute la journée. Les températures varieront entre 23 °C le matin et 27 °C l’après-midi, la température ressentie pourra atteindre 29 °C par endroits malgré une humidité élevée, et quelques pluies. ☀️

A retenir :

Peu nuageux toute la journée, soleil présent par moments ☀️

Températures 23–27 °C, température ressentie pouvant atteindre 29 °C 🌡️

Précipitations modestes ~3 mm, vent modéré ~14 km/h, humidité 73% 💨

Météo normandie mercredi 13 août 2025, peu nuageux

Dans la journée, la région Normandie restera majoritairement dégagée avec un maintien de conditions peu nuageux autour des côtes et de l’intérieur. Ce type de ciel favorise des amplitudes thermiques modestes et un ensoleillement agréable pour les activités extérieures, même si des nuées passagères peuvent ponctuer certains secteurs. 🌤️

Les prévisions locales montrent une température maximale proche de 27 °C en journée, avec des minima autour de 23 °C au petit matin. Le déplacement d’une petite goutte froide éloignée laisse la masse d’air stable et tempérée, ce qui explique la faiblesse des précipitations prévues pour la journée. 🌡️

Analyse des impacts

Le matin, les valeurs attendues sont de l’ordre de matin et environ 23 °C, une base calme qui profite aux activités agricoles et aux déplacements. La température ressentie restera proche des valeurs réelles au lever du jour, mais elle pourra monter ponctuellement dans les zones urbanisées, créant une sensation plus chaude. 🌅

Les précipitations restent modestes avec un cumul estimé à 3 mm sur la journée, ce qui limite le risque d’inondation mais peut rendre les sols légèrement humides. Pour les gestionnaires locaux, il n’y a pas d’alerte majeure à prévoir, toutefois un suivi des pluies est recommandé en cas d’averses isolées. ☔

Explication technique et contexte

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 28 °C 27 °C 38% 12 km/h Après-midi (12h-18h) 29 °C 28 °C 39% 17 km/h Soirée (18h-24h) 22 °C 21 °C 57% 6 km/h

L’humidité moyenne attendue est de l’ordre de 73%, ce qui peut amplifier la sensation de chaleur en milieu de journée et modérer le refroidissement nocturne. Ces valeurs d’humidité associées à une vent modéré contribuent à une atmosphère relativement lourde pour la saison, tout en restant compatible avec des conditions d’été classiques. 💧

Le flux sera soutenu par un vent d’est-sud-est modéré avec des pointes autour de 14 km/h, ce qui limitera le développement convectif mais suffira à disperser localement les nuages bas. Le paramètre de direction et vitesse reste pertinent pour les marins et les gestionnaires d’éolien, et il est recommandé de garder un œil sur les rafales côtières. 💨

Météo normandie mercredi 13 août 2025, conseils pratiques

Le soleil se lèvera à 6h47 et se couchera à 21h19, offrant de longues heures de clarté pour les sorties et le tourisme, pensez à protéger vos expositions longues au soleil. Ce rythme diurne est idéal pour profiter des plages tôt le matin ou en fin d’après-midi, lorsque la lever et le coucher offrent des ambiances agréables pour la photographie et les promenades. 🌅

Pour réduire tout risque d’inconfort, portez des vêtements légers, hydratez-vous régulièrement et consultez les vigilance locales si vous comptez naviguer ou travailler en extérieur; nos prévisions météorologiques recommandent une vigilance simple pour les activités maritimes et agricoles. Enfin, quelques anecdotes locales rappellent que les soirées en Normandie peuvent rester douces et propices aux balades, alors dites-nous comment vous comptez profiter de cette journée et partagez vos observations ! ⚠️