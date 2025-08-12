Normandie affiche une journée douce et météo dominée par un ciel stable et peu nuageux lundi 11 août 2025, idéale pour organiser ses sorties. Cet article regroupe les prévisions, les points d’attention et des recommandations pratiques pour habitants et professionnels ☀️

A retenir :

Peu nuageux toute la journée 🌤️

Températures maximales 25 °C et minimales 17 °C 🌡️

Vent modéré 15 km/h, humidité 68% 💨

Météo Normandie lundi 11 août 2025, aperçu général

La région de Normandie restera majoritairement peu nuageux, offrant une atmosphère stable sans perturbation majeure prévue, ce qui facilite la planification d’activités extérieures. Le ciel restera clair par intermittence et la couverture nuageuse restera limitée, ce qui permet d’anticiper une journée agréable pour la plupart des usages 🌤️

L’alternance entre périodes dégagées et quelques voiles nuageux n’entraîne pas d’alerte particulière et les vents resteront contenues autour de 15 km/h avec une direction proche de l’est (92°), suffisante pour ressentir un léger flux de dérive thermique. Les observateurs noteront ainsi une ambiance calme et stable propice aux activités agricoles et aux sorties familiales 🌬️

Prévisions locales et horaires

Les valeurs thermiques sont simples à retenir : la température maximale atteindra 25 °C dans la journée, tandis que la minimale descendra à 17 °C, offrant un écart thermique modéré et confortable pour la saison. Ces chiffres reflètent une situation sans grand contraste thermique, adaptée aux sorties longues et aux activités sportives en extérieur 🌡️

Le lever du soleil se produira à 6h44 et le coucher à 21h22, offrant de longues heures de clarté pour profiter de l’après-midi et de la soirée. Gardez à l’esprit ces horaires pour organiser vos trajets, chantiers ou sorties en famille sans être surpris par une baisse de luminosité 🌅

Météo Normandie lundi 11 août 2025, impacts et vigilance

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 21 °C 20 °C 44% 18 km/h Après-midi (12h-18h) 30 °C 28 °C 16% 18 km/h Soirée (18h-24h) 24 °C 23 °C 34% 16 km/h

Les précipitations restent improbables dans les observations actuelles, mais l’humidité mesurée à 68% peut moduler la sensation thermique et le confort, notamment en soirée lorsque la humidité conserve la chaleur près du sol. Ce contexte limite les risques instantanés, mais invite à la prudence pour les activités sensibles à l’hygrométrie et aux sols 🧪

Il n’y a pas d’alerte météo spécifique, toutefois un faible risque localisé d’humidité persistante peut gêner certaines interventions extérieures et la qualité du séchage des récoltes ; la vigilance classique reste donc recommandée pour les gestionnaires d’infrastructures et les organisateurs d’événements ⚠️

Conseils pratiques pour la journée

Pour profiter au mieux d’une journée peu nuageuse, voici quelques conseils simples : hydratez-vous, adaptez vos vêtements aux variations de température et vérifiez l’état des chantiers avant de démarrer les travaux extérieurs. Les voyageurs peuvent s’attendre à des conditions de circulation stables, sans contraintes météorologiques majeures, ce qui facilite les déplacements 🧭

Les agriculteurs apprécieront le temps stable pour les interventions de plein champ et les récoltes proches de la maturité, toutefois il reste sage de surveiller les sols et de prévoir des alternatives en cas d’élévation locale de l’humidité. De petites mesures de prévention garantissent une bonne gestion des cultures et limitent les incidents de dernière minute 🌾

Observations, analyse et recommandations

L’ analyse des paramètres montre une situation stable : prévision cohérente entre la température mesurée à 25 °C et la température ressentie équivalente, ce qui signifie peu de déformation du confort thermique au cours de la journée. Les indices de confort et d’activité ne signalent pas de contrainte majeure, si ce n’est une humidité modérée qui peut alourdir l’air 📊

En résumé, prenez la précaution d’adapter vos horaires d’intervention en extérieur en cas de maturation des cultures ou d’événements en soirée, mais la journée restera globalement favorable aux activités courantes. Partagez vos retours et vos observations locales : votre expérience complète nos données et aide la communauté à mieux anticiper les conditions météo 🙂