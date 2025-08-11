Normandie, mardi 12 août 2025, profitera d’un météo stable avec un Normandie lumineux et une chaleur bien installée. Les conditions annoncées sont simples : ciel dégagé, vent modéré et une humidité notable, favorisant des sorties en journée en toute tranquillité ☀️

A retenir :

ciel dégagé toute la journée ☀️

température jusqu’à 29 °C, ressenti 31 °C 🌡️

vent modéré 14 km/h et humidité 70% 🌬️

Météo normandie mardi 12 août 2025 : ciel dégagé et journée chaude

La première partie de la journée restera sous un prévisions largement favorable avec un ciel dégagé et des éclaircies durables, idéale pour les activités en plein air. Le thermomètre montera rapidement et la température maximisera à 29 °C, donnant une impression de chaleur soutenue mais supportable pour la plupart des personnes 🌡️.

Au lever du jour, les valeurs seront plus fraîches avec une température du matin autour de 19 °C avant que l’atmosphère ne se réchauffe, et la minimale restera voisine de ce niveau. La maximale atteindra 29 °C en journée ; prévoyez des vêtements légers et une hydratation régulière pour profiter du soleil sans encombre ☀️.

Prévisions détaillées pour la journée

Les température annoncées se complètent par des moyennes sensibles qui influencent le confort : la ressentie pourra culminer autour de 31 °C en milieu d’après-midi, ce qui peut augmenter l’inconfort chez les personnes sensibles. L’humidité à 70 % accentue cette sensation de chaleur, en particulier lors d’efforts prolongés à l’extérieur 🌡️.

Le vent soufflera modérément à 14 km/h et apportera une brise agréable, mais il ne suffira pas toujours à compenser la chaleur et l’humidité présentes. Nous notons aussi la vent en provenance de l’est-sud-est (121°) ; la vitesse reste constante, utile pour les activités nautiques mais sans risque d’embruns forts 🌬️.

Météo normandie mardi 12 août 2025 : se protéger de la chaleur

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 28 °C 27 °C 32% 21 km/h Après-midi (12h-18h) 34 °C 32 °C 23% 20 km/h Soirée (18h-24h) 22 °C 22 °C 57% 9 km/h

Même si le temps est stable, il existe des direction et des facteurs météorologiques à considérer pour réduire le risque d’inconfort thermique ; la vigilance reste recommandée pour les personnes âgées et les enfants. Pensez à adapter vos sorties en privilégiant les heures plus fraîches du matin et de la soirée pour limiter l’exposition directe au soleil 🧭.

Les précipitations ne sont pas au programme et les prévisions météo confirment une journée sèche et ensoleillée, sans averses prévues en soirée. Ce contexte limite les risques d’interruption d’activités, mais la combinaison chaleur-humidité mérite d’être surveillée par les services locaux et les collectivités ⚠️.

conseils pratiques pour les activités

Le soleil sera présent du lever à 6h46 jusqu’au coucher à 21h21 ; ces longues heures d’ensoleillement offrent une belle marge pour profiter de la journée tout en restant vigilant. Un chapeau, des lunettes et une protection solaire sont vivement recommandés, et planifier des pauses à l’ombre optimise le confort lors d’activités soutenues 🌅.

Pour les agriculteurs, les voyageurs et les gestionnaires d’événements, nos conseils sont simples : ajustez les horaires de travail, prévoyez des points d’eau et informez les équipes des conditions prévues pour limiter toute forme de stress thermique. Une anecdote locale : certains pêcheurs de la côte normande racontent qu’avec un ciel dégagé comme aujourd’hui, la mer paraît plus douce mais la brise peut changer la donne, d’où l’importance d’une bonne préparation 🚜.

La température en soirée redescendra à environ 26 °C, ce qui restera agréable pour des sorties et des activités culturelles en extérieur, tandis que la matinée reprendra des valeurs plus fraîches autour de 19 °C. Surveillez la température ressentie et l’humidité qui peuvent influer sur le confort nocturne et la qualité du sommeil, surtout après une journée chaude 🛌.

En résumé, la prévisions pour Normandie ce mardi invite à profiter d’un temps stable et d’un ciel dégagé, en gardant à l’esprit la combinaison chaleur et humidité qui peut rendre la sensation thermique plus élevée. N’hésitez pas à partager votre expérience personnelle : comment comptez-vous adapter votre journée face à ces conditions ? Votre avis nous intéresse et enrichira le débat météorologique local 🗣️.