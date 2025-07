Ce jeudi 31 juillet 2025, la Normandie connaîtra une journée marquée par une légère pluie. Les températures varieront entre 15 et 20 °C. Avec une humidité de 76% et un vent de 13 km/h, il est essentiel de se préparer pour une journée humide et fraiche.

A retenir :

Légère pluie tout au long de la journée ☔

Températures comprises entre 15 et 20 °C 🌡️

Vent de 13 km/h et humidité à 76% 💨

Météo Normandie jeudi 31 juillet 2025 : pluie légère et douceur

La météo en Normandie ce jeudi sera principalement caractérisée par des conditions humides. La légère pluie prévue tout au long de la journée pourrait impacter vos plans en extérieur.

Le soleil se lèvera à 6h29 et se couchera à 21h40, offrant ainsi de belles heures de clarté malgré les petites averses. Cependant, restez vigilant face à ces précipitations, qui pourraient atteindre 1 mm au total.

Météo Normandie jeudi 31 juillet 2025 : attention à l’humidité et aux variations de température

Les températures au matin seront d’environ 15 °C, avec une légère augmentation durant la journée, atteignant 20 °C dans l’après-midi. En soirée, attendez-vous à un léger rafraîchissement avec 17 °C.

La température ressentie sera similaire, oscillant autour de 21 °C le matin et de 17 °C en soirée. Profitez de ce décalage entre température réelle et ressentie, surtout en raison de l’humidité ambiante.

Conseils pratiques pour la journée pluvieuse

En prévision de cette journée pluvieuse, il est recommandé de prendre un parapluie et de porter des vêtements imperméables. Cela vous permettra de rester au sec tout en continuant vos activités quotidiennes.

Avis aux voyageurs : privilégiez des itinéraires couverts lorsque cela est possible. De plus, restez à l’écoute des alertes météorologiques pour gérer au mieux vos déplacements.

Impact de l’humidité et du vent sur la qualité de l’air

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 21 °C 20 °C 62% 16 km/h Après-midi (12h-18h) 22 °C 22 °C 67% 21 km/h Soirée (18h-24h) 17 °C 17 °C 95% 14 km/h

Ce jeudi, l’humidité élevée de 76 % pourrait rendre l’air un peu lourd et inconfortable. En même temps, la combinaison avec un vent léger de 13 km/h, venant de l’ouest, devrait apporter un peu de fraîcheur.

Il est donc conseillé de rester attentif à ces variations. Pensez à vous hydrater et adaptez votre garde-robe en conséquence. Les fluctuations de température peuvent surprendre, alors prévoyez des couches supplémentaires.

En cette belle journée de pluie, n’hésitez pas à partager votre expérience. Que pensez-vous de la météo en Normandie ? Comment allez-vous vous préparer face à cette légère pluie ? Votre avis compte, partagez-le avec nous !