Ce lundi 28 juillet 2025, Normandie sera sous l’influence d’une légère pluie. Les températures oscilleront entre 13 et 18 °C. Avec une humidité de 74 % et un vent de 20 km/h, il est crucial de se préparer pour une journée humide et fraîche.

A retenir :

Légère pluie tout au long de la journée ☔

Températures comprises entre 13 et 18 °C 🌡️

Vent de 20 km/h et humidité à 74% 💨

Météo Normandie lundi 28 juillet 2025 : pluie légère et température fraîche

La météo à Normandie ce lundi sera marquée par une légère pluie persistante. Les averses affecteront vos plans extérieurs, surtout en journée.

Le lever du soleil est prévu à 6h25 et son coucher à 21h44, offrant plusieurs heures d’éclairement malgré les prévisions. Attendez-vous à un cumul de précipitations de 1 mm durant la journée.

Les températures à Normandie lundi 28 juillet 2025 : un ciel frais et couvert

Les températures au matin seront douces, autour de 15 °C, mais la sensation de chaleur sera rafraîchie par l’humidité ambiante.

En soirée, attendez-vous à une légère chute avec des températures avoisinant les 13 °C. La température ressentie sera similaire, rendant la transition vers la nuit plus fraîche.

Conseils pratiques pour la journée pluvieuse

Lors de cette journée de pluie légère, il est conseillé de porter des vêtements imperméables. Assurez-vous d’avoir un parapluie à proximité pour éviter d’être surpris par les averses.

Renseignez-vous sur les conditions d’inondation potentielles. Même une légère pluie peut engendrer des accumulations d’eau rapides, rendant les trajets plus délicats.

Météo Normandie lundi 28 juillet 2025 : attention à l’humidité et au vent

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 18 °C 17 °C 53% 16 km/h Après-midi (12h-18h) 20 °C 19 °C 44% 20 km/h Soirée (18h-24h) 15 °C 14 °C 81% 9 km/h

Avec un vent soufflant à 20 km/h du nord-ouest (330°), la sensation de fraîcheur s’intensifiera. Cela pourrait vous inciter à ajuster votre garde-robe tout au long de la journée.

Restez vigilant et tenez-vous informé des alertes météo. La combinaison de la pluie et du vent pourrait engendrer des situations délicates, notamment sur les routes.

Pour profiter pleinement de la journée, choisissez d’organiser vos activités à l’intérieur. Si vous avez des sorties en plein air de prévues, prévoyez-les judicieusement et restez prêt à faire face à quelques averses.

La météo à Normandie pourrait sembler moins accueillante aujourd’hui, mais n’hésitez pas à partager vos impressions. Que pensez-vous de ces prévisions ? Avez-vous des conseils à donner pour s’adapter à cette météo ? Donnez-nous votre avis !