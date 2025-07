Ce dimanche 27 juillet 2025, Normandie sera sous l’influence d’une légère pluie. Les températures varieront entre 16 et 18 °C. Avec une humidité élevée et un vent modéré, il est conseillé de se préparer pour une journée courte et humide.

A retenir :

Légère pluie tout au long de la journée ☔

Températures comprises entre 16 et 18 °C 🌡️

Vent à 17 km/h avec une humidité de 81% 💨

Météo Normandie dimanche 27 juillet 2025 : des conditions humides

La météo à Normandie ce dimanche sera marquée par une légère pluie persistante. Les conditions humides influenceront vos projets extérieurs et il est bon de s’organiser.

Le soleil se lèvera à 6h24 et se couchera à 21h45. Profitez des heures de clarté, malgré les averses possibles. Évitez d’être pris au dépourvu par la pluie.

Météo Normandie dimanche 27 juillet 2025 : vigilance face à l’humidité

Les prévisions indiquent une température minimale de 16 °C et maximale de 18 °C. Bien que la chaleur ne soit pas écrasante, l’humidité à 81 % rendra la sensation plutôt humide.

La température ressentie atteindra 18 °C au matin et descendra à 15 °C en soirée. Ce contraste souligne l’impact que l’humidité a sur le confort.

Conseils pratiques pour la journée pluvieuse

En prévision de la pluie, n’oubliez pas d’emporter un parapluie. Des vêtements imperméables s’avèrent indispensables pour rester au sec.

Évitez les zones inondables, même si la pluie semble légère. Parfois, de petits cumulats peuvent submerger des routes rapidement.

Le vent et son impact sur la sensation de fraîcheur

Le vent soufflera à 17 km/h, venant de l’ouest (273°). Cela pourrait augmenter votre sensation de fraîcheur. Portez des couches adaptées.

Restez attentifs aux météos changeantes tout au long de la journée. Vérifiez régulièrement les prévisions pour garder une longueur d’avance.

Météo Normandie dimanche 27 juillet 2025 : prévisions détaillées

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 19 °C 18 °C 74% 21 km/h Après-midi (12h-18h) 21 °C 20 °C 52% 22 km/h Soirée (18h-24h) 15 °C 15 °C 78% 13 km/h

Cette journée sera symbolisée par des fluctuations d’humidité, créant un environnement quelque peu lourd. Restez informés des alertes pour éviter des surprises.

Il est judicieux d’organiser vos activités pour la fin de journée. Mais prenez garde aux possibles averses, même à ce moment-là.

