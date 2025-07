Ce samedi 26 juillet 2025, Normandie vivra une journée marquée par une légère pluie. Les températures varieront entre 16 et 20 °C. Avec une humidité de 80% et un vent de 14 km/h, préparez-vous pour un temps frais et humide.

A retenir :

Légère pluie tout au long de la journée ☔

Températures comprises entre 16 et 20 °C 🌡️

Vent de 14 km/h et humidité à 80% 💨

Météo Normandie samedi 26 juillet 2025, des averses à prévoir

La météo à Normandie pour ce samedi sera dominée par des conditions humides. La légère pluie prévue tout au long de la journée influencera vos programmes.

Les températures maximales atteindront 20 °C, mais l’humidité élevée pourrait atténuer la sensation de chaleur. De ce fait, la température ressentie pourrait être moins agréable.

Météo Normandie samedi 26 juillet 2025, conseils pratiques pour la journée

Lors de journées pluvieuses, l’utilisation d’un parapluie est conseillée. Prévoyez des vêtements imperméables pour rester au sec.

Évitez les secteurs sensibles aux inondations. Même une légère pluie peut entraîner une accumulation rapide d’eau, engendrant des désagréments si vous ne faites pas attention.

Météo Normandie samedi 26 juillet 2025, les températures et l’humidité

Le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 21h47. Cela signifie que vous aurez de la lumière durant plusieurs heures, mais aussi des possibilités d’averse.

La température du matin sera de 16 °C et descendra à 17 °C en soirée. Cette chute peut surprendre après une journée potentiellement plus douce.

Impacts de l’humidité sur la journée

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 19 °C 19 °C 62% 15 km/h Après-midi (12h-18h) 22 °C 22 °C 68% 20 km/h Soirée (18h-24h) 17 °C 17 °C 90% 12 km/h

Avec une humidité de 80%, l’air sera lourd et inconfortable pour certaines personnes. Cela peut réduire votre motivation à sortir, pourtant, une activité légère en extérieur demeure possible.

Restez à l’affût des alertes météo qui pourraient signaler des changements de conditions. En cas de pluie persistante, préparez-vous à d’éventuels impacts sur vos sorties.

Enfin, n’hésitez pas à partager vos impressions sur cette météo. Comment vous prépareriez-vous pour une journée humide à Normandie ? Votre expérience serait précieuse, alors partagez-la avec nous !