Ce dimanche 27 juillet 2025, la Normandie sera sous le signe de la douceur, mais accompagnée d’une légère pluie. Les températures varieront autour de 15 à 18 °C, avec un vent modéré. Un temps idéal pour les activités à l’intérieur, alors préparez-vous à une journée humide.

A retenir :

Légère pluie prévue tout au long de la journée ☔

Températures comprises entre 15 et 18 °C 🌡️

Humidité à 77% et vent de 20 km/h 💨

Météo Normandie dimanche 27 juillet 2025 : pluie légère et températures agréables

La météo en Normandie ce dimanche annonce une ambiance humide avec une légère pluie persistante. Les températures resteront confortables avec un maximum de 18 °C, mais la sensation de chaleur sera atténuée par l’humidité ambiante. Les sorties à l’extérieur pourraient être limitées.

Le soleil se lèvera à 6h24 et se couchera à 21h45, offrant des heures de lumière pour profiter des plus belles heures de la journée. Cependant, attendez-vous à des averses pouvant accumuler jusqu’à 2 mm, rendant le ciel ennuyant et nuageux.

Météo Normandie dimanche 27 juillet 2025 : attention aux impacts de l’humidité

En raison de l’humidité élevée à 77 %, le ressenti thermique pourrait être inconfortable. Les températures ressenties seront de 16 °C le matin et descendra à 15 °C en soirée. Cela peut sembler plus frais qu’annoncé, même si les valeurs réelles indiquent 18 °C.

Les conditions de vent, soufflant à 20 km/h depuis le nord-ouest (307°), contribueront également à une sensation de fraîcheur. Il est conseillé de s’habiller en conséquence pour être à l’aise tout au long de la journée.

Conseils pratiques pour une journée pluvieuse en Normandie

Pour profiter au mieux de cette journée, pensez à emporter un parapluie et à porter des vêtements imperméables. Adaptez vos activités, privilégiez les sorties en intérieur. Les lieux culturels ou les cafés pourraient être de bonnes options.

Évitez les zones susceptibles d’être inondées. Même une légère pluie peut entraîner des accumulations surprenantes d’eau. Restez vigilant, notamment si vous prévoyez de vous déplacer en ville.

Rester informé des prévisions météo

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 19 °C 19 °C 69% 22 km/h Après-midi (12h-18h) 20 °C 20 °C 51% 22 km/h Soirée (18h-24h) 15 °C 15 °C 74% 12 km/h

Il est essentiel de consulter régulièrement les alertes météorologiques pour rester informé des conditions changeantes. Pour les amateurs de jardinage, des conseils sont disponibles pour protéger vos plantes de l’excès d’humidité.

Pour les passionnés d’activités de plein air, envisagez de planifier vos sorties en fin de journée pour éviter les averses de la matinée. Gardez un œil sur les mises à jour afin de passer un bon moment malgré la pluie.

