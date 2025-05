Prévisions météo de la journée

Les températures et l’humidité

Impacts du vent et conseils

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 11 °C 9 °C 60% 24 km/h Après-midi (12h-18h) 13 °C 12 °C 62% 24 km/h Soirée (18h-24h) 8 °C 5 °C 88% 19 km/h

La météo de Normandie prévoit une journée principalement nuageuse. Les températures varieront, avec des ressentis parfois inférieurs aux valeurs affichées. Restez attentifs aux conseils pratiques pour bien profiter de la journée.Aujourd’hui en Normandie, le soleil se lèvera à 6h28 et se couchera à 21h21. La température ambiante sera de 12 °C, avec des valeurs minimales et maximales identiques. Cela indique une journée stable en termes de chaleur. La matinée commencera à 8 °C, avec une sensation de fraîcheur à 4 °C. Les températures ressenties seront donc inférieures aux températures réelles de près de 1 °C. En soirée, la température descendra à 9 °C, et la sensation encore plus fraîche viendra s’installer.Le ciel sera nuageux tout au long de la journée, ce qui pourrait affecter le moral des plus sensibles à la lumière. Malgré cela, les activités extérieures peuvent continuer en tenant compte des conditions.Pour les amateurs de chiffres, la température ressentie sera de 11 °C. Par ailleurs, l’humidité atteindra les 72 %, rendant l’atmosphère un peu plus pesante qu’à l’accoutumée. Le vent, à 25 km/h venant du nord-est, ajoutera un aspect frais à l’air ambiant. L’humidité élevée peut favoriser une impression d’inconfort, surtout si l’on est en activité. Prendre des pauses régulières est conseillé pour bien s’hydrater. Quoi qu’il en soit, il y a peu de risque de précipitations aujourd’hui, ce qui est une bonne nouvelle pour les sorties.Avec une vitesse de vent de 25 km/h, il est sage de prendre des précautions. Les rafales pourraient rendre certaines activités plus difficiles, comme le vélo ou le parapente. Si vous devez sortir, essayez de choisir des lieux protégés. Pensez également à vous habiller en conséquence. Les températures ressenties sont plus basses ; une veste légère pourrait être nécessaire. Cela aidera à mieux affronter le vent et à profiter des moments en extérieur.Les passionnés de météo noteront qu’une vigilance est de mise pour le reste de la semaine. Le ciel nuageux pourrait persister, alors gardez un œil sur les prévisions météorologiques futures. Les changements sont souvent rapides en Normandie. En somme, la journée s’annonce agréable, malgré les nuages. Pensez à adapter vos activités en fonction des températures et du vent. Avez-vous une anecdote à partager sur une journée nuageuse passée en Normandie ? Vos avis nous intéressent !