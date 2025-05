Aperçu des prévisions météo

État des températures

Conditions de vent et humidité

Impact des précipitations

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 10 °C 8 °C 70% 22 km/h Après-midi (12h-18h) 12 °C 10 °C 64% 16 km/h Soirée (18h-24h) 8 °C 5 °C 79% 19 km/h

Conseils pratiques pour la journée

La météo à Normandie aujourd’hui contraste entre la légère pluie et les températures fraîches. Les prévisions météo indiquent une journée calme avec une humidité élevée. Laissez-moi vous guider à travers ces conditions qui caractérisent notre journée.Les prévisions annoncent une légèreté dans les températures, oscillant entre 7 °C et 10 °C. Ce matin, une légère pluie viendra rafraîchir l’atmosphère, offrant une sensation d’humidité persistante dans l’air. Le lever du soleil est prévu à 6h30. En soirée, le ciel s’assombrira progressivement, avec un coucher à 21h20. La température ressentie ce matin n’atteindra que 3 °C, traduisant un ressenti plus frais que ce que les chiffres affichent.En analysant les températures, nous notons un minimum à 7 °C ce matin, avec une légère augmentation dans l’après-midi pour atteindre 10 °C. Ce climat frais est propice à certains événements en extérieur, mais des vêtements chauds restent de mise. La température ressentie toute la journée, surtout ce matin, s’élèvera à seulement 3 °C en raison du vent. Cette sensation de froid peut surprendre ceux qui s’attendaient à une météo plus clémente en cette saison.Une vitesse de vent à 28 km/h provenant du nord-est contribue à un ressenti plus frais, notamment en matinale. Les rafales pouvant surprendre les passants, il est conseillé de se couvrir adéquatement pour éviter tout inconfort. L’humidité, quant à elle, est élevée à 76%. Cette humidité combinée aux températures fraîchement pluvieuses crée une ambiance particulièrement mouillée, idéale pour les activités intérieures, mais pas très engageante pour les sorties prolongées.Avec un volume de précipitations estimé à 1 mm, cette légère pluie apportera un rafraîchissement bienvenu aux plantes et sols locaux. Toutefois, les déplacements pourront être légèrement compliqués pour ceux qui sortent sans parapluie. Il est donc conseillé de prévoir des chaussures appropriées et de garder un œil sur le ciel. Même si la pluie est légère, elle peut mouiller rapidement le sol et affecter le confort des sorties pendant la journée.Face à ces conditions, il est judicieux d’adapter ses activités. Privilégiez les déplacements en voiture ou en transport en commun si possible. Gardez un parapluie à portée de main pour éviter d’être surpris par la légère pluie. Pour les amoureux du grand air, des pauses à l’abri ou sous un auvent peuvent permettre de profiter des rares moments sans pluie. Les activités en extérieur doivent tenir compte des sensations liées à l’humidité et au vent. Les conditions de météo à Normandie rappellent que chaque jour est unique. Nous vous invitons à partager votre avis sur la météo ; quelles activités envisagez-vous dans ces conditions ?