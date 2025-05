Les températures du jour

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 10 °C 8 °C 61% 24 km/h Après-midi (12h-18h) 12 °C 11 °C 60% 23 km/h Soirée (18h-24h) 8 °C 5 °C 86% 21 km/h

Légère pluie, températures fraîches et un ciel nuageux caractérisent les prévisions météo pour la Normandie aujourd’hui. Avec des dérives de température, il est important de s’informer pour adapter ses activités.La température actuelle dans la région est de 11 °C. Ce matin, elle a commencé à 8 °C, et elle atteindra 11 °C au maximum cet après-midi. En soirée, prévoyez une température autour de 10 °C. La température ressentie est plus basse, avec 9 °C ce matin, tombant à 7 °C ce soir. Ces variations s’expliquent par un vent frais soufflant à 24 km/h en provenance du nord-est, rendant la sensation plus fraîche.L’humidité actuelle est de 70 %, ce qui accentue la sensation de refroidissement. Cette humidité élevée, associée à une légère pluie, pourrait engendrer un temps maussade pour les sorties en extérieur. Avec un volume de précipitations prévu à 1 mm, les conditions resteront humides tout au long de la journée. Les utilisateurs des transports en commun doivent faire preuve de prudence, car des flaques d’eau peuvent se former.Le vent soufflant à 24 km/h peut provoquer des rafales désagréables, surtout si vous êtes sensible aux températures fraîches. Les journées venteuses comme aujourd’hui sont idéales pour se rhabiller chaudement. L’orientation du vent à 29 degrés indique un souffle venant du nord-est, ce qui amplifie la sensation de froid. Il est donc recommandé de rester à l’abri ou de porter des vêtements appropriés.Ce matin, le ciel sera chargé et la légère pluie continuera à tomber. Il est prudent de ne pas oublier son parapluie avant de sortir pour des activités. Cet après-midi, la température se maintiendra autour de 11 °C. La légère pluie persistera, rendant les routes glissantes. Il est conseillé d’éviter les trajets inutiles si possible.Pour faire face à ces conditions, voici quelques conseils pratiques. Gardez une veste imperméable à portée de main, et privilégiez les trajets en voiture, si possible. Si vous êtes agriculteur ou professionnel du plein air, restez informé des prévisions météo. Organisez vos activités en fonction des fenêtres sèches si elles se présentent.Les conditions humides de la journée pourraient également affecter les activités de loisirs. Les randonnées et les sorties en nature pourraient être compromises si la pluie persiste. Pour ceux qui prévoient de sortir, optez pour des chemins bien balisés. Informez-vous sur les conditions de sécurité des sentiers avant de vous aventurer.Pour résumer, les prévisions météo en Normandie indiquent des températures fraîches, une humidité élevée et des risques de pluie. Assurez-vous de vous tenir au courant des changements et de vous adapter en conséquence.Quelles sont vos impressions sur ces conditions météorologiques ? Pensez-vous que la pluie va évoluer ? Partagez vos avis et expériences !