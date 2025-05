Aperçu des prévisions météo

Conditions climatiques et précipitations

Impact des conditions sur vos activités

Conseils pratiques pour la journée

Données météo en résumé

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 10 °C 8 °C 69% 24 km/h Après-midi (12h-18h) 11 °C 9 °C 69% 26 km/h Soirée (18h-24h) 7 °C 3 °C 73% 24 km/h

Le temps sera marquée par une légère pluie sur Normandie aujourd’hui. Les températures varieront entre 8 et 13 °C, avec un vent soutenu. Voici un aperçu détaillé des prévisions météo pour la journée.Aujourd’hui à Normandie, le lever du soleil se produira à 6h31. La journée s’annonce fraîche avec quelques rares éclaircies. Le ciel sera majoritairement couvert. En soirée, le coucher de soleil sera à 21h18.Les températures aujourd’hui oscillent entre 8 °C et 13 °C. Au matin, elles commenceront à 10 °C, avant de légèrement grimper pour atteindre 12 °C. En soirée, la température tombera à 8 °C, entourée par une humidité de 73 %.La journée débutera sous une légère pluie, avec un volume de précipitations atteignant 1 mm. Les températures ressenties seront un peu plus fraîches, tournant autour de 6 °C au matin et chutant à 4 °C en soirée. Le vent soufflera à une vitesse de 31 km/h, venant du nord-est. Cela générera un léger risque d’inconfort en raison de la sensation de froid amplifiée par le courant d’air.Pour les amoureux du plein air, cette journée n’est pas idéale pour des promenades. La pluie et le vent peuvent rendre les activités extérieures moins agréables. Pensez à vous équiper d’un parapluie ou d’un imperméable. Les agriculteurs doivent également être vigilants en raison de l’humidité. Un niveau d’humidité de 73 % pourrait affecter certains travaux de récolte. Soyez attentifs aux prévisions et planifiez vos activités en conséquence.Pour les déplacements, il est conseillé de prendre des précautions. Les routes peuvent être glissantes sous la pluie. Vérifiez la météo avant de partir et adaptez votre vitesse de conduite. En ce qui concerne vos activités quotidiennes, n’hésitez pas à chercher des alternatives en intérieur. Une visite dans un musée ou un café pourrait compenser le manque de soleil. Restez au chaud et profitez des petits plaisirs de la vie en intérieur.Voici un résumé des données météo clés pour Normandie :La journée sera donc marquée par une certaine fraîcheur, des précipitations et un vent soutenu. Cela encourage les habitants à rester vigilants face aux éléments. N’hésitez pas à partager vos expériences de la météo aujourd’hui. Comment gérez-vous ces conditions climatiques à Normandie ? Votre avis compte !