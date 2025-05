Météo du matin

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 9 °C 6 °C 62% 21 km/h Après-midi (12h-18h) 10 °C 8 °C 64% 20 km/h Soirée (18h-24h) 9 °C 6 °C 71% 21 km/h

Ce matin, Normandie se réveille sous une légère pluie. Les températures seront fraîches, oscillant entre 7 °C et 10 °C. Les conditions météorologiques pourraient affecter vos activités, alors restons vigilants face aux prévisions du jour.Actuellement, à 6h30, le soleil se lève timidement derrière des nuages chargés. La température est de 7 °C, mais la sensation ressentie n’atteint que 3 °C à cause de l’humidité. Une légère pluie a déjà commencé à tomber, imprégnant l’air de fraîcheur. Les vents soufflent à une vitesse de 29 km/h, apportant une dynamique inattendue. Malgré tout, cette brise peut par moment masquer un léger répit dans le ciel lourd, mais n’oublions pas nos parapluies.En milieu de journée, la pluie devrait persister. La température máxima prévue est de 10 °C, mais la température ressentie se maintiendra à 6 °C. L’humidité frôle les 72 %, ce qui renforce une sensation de froid. Pour ceux qui travaillent en extérieur, il est essentiel de s’adapter. Pensez à porter des vêtements appropriés. Une légère pluie peut sembler anodin, mais elle peut transformer une promenade en véritable épreuve.En soirée, le temps ne devrait guère changer. La température se stabilise autour de 9 °C, avec un ressenti qui reste faible à 6 °C. La lumière du jour cédera la place à l’obscurité vers 21h20. Le vent va continuer à souffler, créant un environnement frais. Les promenades nocturnes s’annoncent donc rafraîchissantes, pensez à bien vous couvrir. Les pratiques sur les surfaces glissantes nécessitent également une vigilance accrue.Les prévisions indiquent une journée maussade avec quelques risques liés à ces précipitations. Les chemins peuvent devenir glissants et les températures élevées la nuit, ajoutent à cette complexité. Il est également important de prêter attention aux conditions de circulation. La combinaison d’une légère pluie et d’une humidité élevée pourrait rendre les trajets plus dangereux. Soyez prudents sur les routes.Pour les agriculteurs et les professionnels, ces précipitations peuvent avoir un impact sur les cultures. Une surveillance régulière de l’humidité et de la température du sol est donc essentielle. Les voyageurs, quand à eux, devront adapter leurs plans. Privilégiez les activités en intérieur, surtout si vous avez un rendez-vous. Gardez un œil sur les prévisions météo à la dernière minute.La vigilance est de mise aujourd’hui en Normandie. La légère pluie peut sembler insignifiante, mais elle peut engendrer des anomalies. Mesurez bien votre temps et anticiper les effets sur votre journée. Nous invitons tous nos lecteurs à partager leur expérience de ces conditions. Quelles sont vos stratégies contre ce type de temps ? La météo impacte nos vies, alors discutons-en ensemble.