Les prévisions pour la matinée

Les prévisions pour l’après-midi

Les prévisions pour la soirée

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 15 °C 15 °C 89% 3 km/h Après-midi (12h-18h) 15 °C 15 °C 85% 12 km/h Soirée (18h-24h) 11 °C 10 °C 90% 17 km/h

Impacts de la météo

Conseils pratiques pour la journée

Le temps à Normandie aujourd’hui se caractérise par une légère pluie et une température stable. Avec un maximum de 18 °C et un minimum de 13 °C, la journée s’annonce fraîche et humide. C’est un moment idéal pour rester au chaud.Ce matin, le lever du soleil est prévu à 6h33. La température ressentie se situe autour de 15 °C, avec une humidité de 92 %. Bien que la légère pluie soit présente, elle ne devrait pas gêner les activités matinales pour ceux qui sont préparés. Les températures varieront peu dans les premières heures de la journée. Il est important de garder un parapluie à portée de main. Le vent soufflera de manière modérée à 23 km/h, avec une direction venant du nord-est.Au cours de l’après-midi, les températures atteindront leur maximum de 18 °C. Les rares éclaircies pourraient se manifester, mais la pluie légère demeurera sans grande intensité. Les averses seront souvent intermittentes. L’humidité continuera d’être élevée, ce qui pourrait donner une sensation plus fraîche. La température ressentie sera identique à la température réelle, à savoir 18 °C. Assurez-vous d’avoir une veste imperméable si vous sortez.En soirée, une baisse des températures est attendue. Les valeurs descendront à environ 13 °C, ce qui apportera une ambiance fraîche. La légère pluie pourrait persister, rendant les sorties nocturnes un peu moins agréables. Le vent continuera de souffler, créant une légère brise. Une vigilance est de mise pour ceux qui prévoient de passer la nuit à l’extérieur. Un bon manteau sera nécessaire.La légère pluie peut entraîner des surfaces humides et potentiellement glissantes. Les conducteurs doivent être attentifs. Les infrastructures pourraient également absorber les précipitations, mais les volumes restent faibles, avec 3 mm prévus. Pour les agriculteurs, ces conditions peuvent être bénéfiques, surtout pour les cultures nécessitant de l’eau. Cependant, il est important de rester informé des prévisions météo pour adapter les pratiques agricoles.Pour ceux qui sortent aujourd’hui, il est conseillé de prévoir des vêtements adéquats. Un bon imperméable et des chaussures appropriées peuvent faire la différence. N’oubliez pas votre parapluie, il pourrait être mis à rude épreuve. Si vous êtes sur la route, réduisez votre vitesse. Les conditions de faible visibilité peuvent survenir à cause de la pluie. Restez vigilant et anticipez les freinages pour assurer votre sécurité. Les températures allant de 13 °C à 18 °C rendent cette journée fraîche et agréable pour les activités intérieures. Pour les promenades à l’extérieur, mieux vaut attendre les fenêtres d’accalmie. N’hésitez pas à partager vos expériences de la météo d’aujourd’hui à Normandie. Quels impacts auraient eu ces conditions sur vos activités ? Votre avis compte vraiment.