Prévisions Météo pour Normandie

Températures et humidité

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 11 °C 9 °C 68% 25 km/h Après-midi (12h-18h) 11 °C 9 °C 70% 27 km/h Soirée (18h-24h) 8 °C 5 °C 60% 23 km/h

Impact des conditions météorologiques

La météo en Normandie s’annonce avec une légère pluie aujourd’hui. La température variera entre 9 et 13 °C, avec une humidité de 70 %. Les habitants doivent se préparer à des conditions fraîches et humides. Voici un aperçu détaillé des prévisions pour la journée.Aujourd’hui, le lever du soleil sera à 6h31 et le coucher à 21h18. La matinée commencera avec une température de 10 °C, offrant un début frais à la journée. En soirée, la température descendra à 9 °C. Les températures ressenties, en revanche, indiquent des valeurs plus basses. Au matin, elle sera de 6 °C, tandis qu’en soirée, elle chutera à 5 °C. Ces données soulignent le besoin de se vêtir chaudement.Aujourd’hui, nous serons confrontés à une légère pluie, avec un volume de précipitations prévu de 1 mm. Cela ne devrait pas engendrer de soucis majeurs, mais il est recommandé de prendre un parapluie lors de vos sorties. Le vent soufflera en rafales à une vitesse de 33 km/h, soufflant du nord-est. Cette force pourrait accentuer la sensation de fraîcheur, ce qui pourrait avoir un impact sur votre confort tout au long de la journée.Les températures observées aujourd’hui vont de 9 à 13 °C. La température maximale atteinte pourrait apporter un répit lors des moments moins pluvieux. Cependant, l’humidité à 70 % sera perceptible, particulièrement lors des périodes de pluie. Cette humidité pourrait rendre le temps labile et, combinée aux températures fraîches, pourrait favoriser la propagation de maladies, notamment pour ceux qui sont sensibles. Le temps, bien que frais, doit être abordé avec une certaine vigilance. Le risque d’attraper un coup de froid est présent, surtout avec ces changements de températures.Les conditions météo de ce jour impliquent une légère vigilance, notamment pour les activités en extérieur. Les familles pourraient envisager d’annuler certaines sorties, à moins d’être préparées. Il est sage de rester à l’abri pendant les pluies, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Les prévisions météo doivent vous inciter à rester alerte concernant les fluctuations climatiques tout au long de la journée. Rester informé des conditions à venir est essentiel. Vous pouvez suivre les prévisions sur notre site pour des mises à jour régulières et précises. Le ciel en Normandie, bien que nuageux, offre des vues uniques. Les nuances de gris peuvent être agréables, surtout si l’on apprécie la beauté du climat variable de cette région. Finalement, n’oubliez pas de prendre en compte ces prévisions lors de vos déplacements. Qu’il s’agisse d’une journée de travail ou d’une sortie, il est crucial de se préparer face aux intempéries. Nous serions ravis de connaître vos expériences. Avez-vous des anecdotes sur la météo en Normandie ? Vos avis sont précieux et enrichissent notre communauté.