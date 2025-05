Météo générale de la journée

Températures du matin et en soirée

Conditions de vent et humidité

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 18 °C 18 °C 81% 9 km/h Après-midi (12h-18h) 20 °C 20 °C 68% 9 km/h Soirée (18h-24h) 15 °C 15 °C 91% 11 km/h

Impact de la météo sur vos activités

Prévisions et conseils pratiques

Aujourd’hui, découvrons ensemble les prévisions météo pour la Normandie. Le temps s’annonce partiellement nuageux, avec des températures douces et une atmosphère humide. Préparez-vous à profiter de cette belle journée tout en restant vigilant face aux variations de température.Le ciel en Normandie sera partiellement nuageux tout au long de la journée. Le soleil se lèvera à 6h35 et se couchera à 21h15, offrant un bon nombre d’heures de luminosité. La température atteindra un maximum de 20 °C dans l’après-midi. Ce chiffre semble idéal pour passer du temps en extérieur, à condition de prendre en compte l’humidité de 84 %.Le matin, attendez-vous à une température de 15 °C. C’est un temps agréable, bien que frais, recommandé pour une petite promenade. Les vêtements légers devraient faire l’affaire, mais n’oubliez pas un léger pull. En soirée, la température redescendra à 15 °C. Les activités nocturnes en plein air seront donc aussi à considérer. Prévoyez une petite laine pour profiter des douces soirées normandes.La vitesse du vent sera de 15 km/h, provenant du nord-est. Ce léger souffle rendra l’atmosphère plus agréable, surtout pour ceux qui sortiront à la fin de journée. Cependant, l’humidité relativement élevée peut rendre l’air plus lourd. Cela peut occasionner une légère sensation de malaise pour les personnes sensibles.Avec ces prévisions, la Normandie semble prête à accueillir les activités extérieures. Que ce soit pour pique-niquer, faire du vélo ou tout simplement se promener sur la plage, la journée promet d’être clémente. Cependant, pensez à surveiller votre niveau d’hydratation. La chaleur, combinée à une humidité élevée, peut abaisser vos niveaux d’énergie. Êtes-vous prêts à profiter de ces belles conditions sans oublier votre santé ?Pour profiter pleinement du temps agréable, pensez à sortir tôt le matin. Vous éviterez ainsi les heures les plus chaudes de la journée. Faîtes attention à la protection solaire, même si le ciel est partiellement nuageux. Les rayons UV peuvent être trompeurs et causer des coups de soleil. Invitez vos amis à profiter de cette journée ensemble et n’hésitez pas à partager vos expériences. Que prévoyez-vous d’accomplir sous ce ciel partiellement nuageux ? Vos activités pourraient inspirer d’autres lecteurs. Laissez-nous vos commentaires sur ces prévisions et vos propres astuces pour profiter du temps en Normandie.