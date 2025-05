Prévisions météo du jour

Impact des conditions météorologiques

Conseils pratiques pour la journée

Températures et ressenti

Conclusion

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 15 °C 16 °C 93% 16 km/h Après-midi (12h-18h) 15 °C 14 °C 88% 20 km/h Soirée (18h-24h) 10 °C 9 °C 93% 13 km/h

Le temps en Normandie est marqué par une légère pluie tout au long de la journée. Les températures fluctuent entre 14 et 21 °C, avec un vent modéré. Les passionnés de météo apprécieront ces prévisions détaillées pour mieux se préparer.Aujourd’hui en Normandie, le lever du soleil aura lieu à 6h33, offrant une luminosité douce aux habitants dès le matin. Cependant, des précipitations légères sont attendues, avec un total de 3 mm. Cela pourrait influencer les activités extérieures. ![Graphique des températures et des précipitations](#) La température matinale est estimée à 15 °C, offrant une sensation fraîche pour le début de journée. En milieu de journée, la température maximale atteindra 21 °C, avec une température ressentie similaire. L’humidité sera notable, atteignant de 83 %. L’après-midi, la température se stabilisera autour de 21 °C, tandis que la soirée rétrogradera à 14 °C. Le ciel reste agrémenté de quelques gouttes légères, sans pour autant causer de désagrément. Le vent, léger mais présent, soufflera à 24 km/h, apportant une légère brise.Les prévisions météo en Normandie indiquent un temps très humide aujourd’hui. Ce niveau d’humidité peut affecter la perception de la température ressentie, notamment en soirée où elle pourrait descendre à 13 °C. Les activités en extérieur devraient être planifiées avec prudence. Une vigilance particulière est conseillée en ce qui concerne les déplacements, le sol pouvant être glissant à cause des précipitations. Les agriculteurs apprécieront ces nouvelles, car cette pluie légère peut bénéficier aux cultures.Pour profiter au mieux des conditions météorologiques, pensez à vous habiller en fonction des prévisions. Par exemple, un léger imperméable pourrait être utile pour vous protéger de la pluie. Les balades seront agréables le matin quand les températures seront douces. Mais en soirée, un pull sera préférable pour éviter d’avoir froid. Des précautions doivent également être prises si vous devez conduire; le sol détrempé nécessite une attention particulière sur la route.Les températures ressenties varient également dans l’ensemble. Alors qu’une température de 21 °C est prévue, le ressenti pourrait souvent paraître plus frais à cause du vent et de l’humidité. Vérifiez comment le temps affectera votre ressenti personnel. Le contraste entre le matin et la soirée est significatif. Ce changement peut surprendre si l’on ne se prépare pas correctement. Écoutez les conseils et habillez-vous en couches pour rester confortable toute la journée. N’hésitez pas à partager vos expériences ou vos prévisions pour la Normandie en commentaire. Quels impacts la météo a-t-elle sur vos plans aujourd’hui ? Vos retours sont les bienvenus !