Les prévisions météo du matin

Les prévisions météo de l’après-midi

Conditions de soirée

Heure Température Température Ressentie Humidité Vent Matin (7h-12h) 20 °C 19 °C 69% 15 km/h Après-midi (12h-18h) 22 °C 22 °C 59% 13 km/h Soirée (18h-24h) 15 °C 14 °C 82% 9 km/h

Impact des précipitations et de l’humidité

Conseils pratiques pour la journée

Aujourd’hui, en Normandie, la météo est sous un ciel dégagé, offrant des conditions idéales pour profiter des activités en extérieur. Les températures varient de 14 °C le matin à 21 °C dans l’après-midi, avec une belle harmonie climatiques tout au long de la journée.Le lever du soleil est prévu à 6h36. Une douceur agréable règne dès le matin avec des températures atteignant 14 °C. Les personnes qui apprécient le lever du jour sous un ciel dégagé peuvent en profiter. L’humidité est à 75%, ce qui rappelle que l’air reste un peu lourd à cette heure-ci.Dans l’après-midi, les températures atteindront un maximum de 21 °C. La chaleur sera donc plaisante pour ceux qui souhaitent sortir ou travailler au soleil. Cependant, avec une vitesse du vent de 14 km/h venant de l’est, la sensation thermique pourrait légèrement différer. Restez attentifs aux conseils météo pour éviter toute déception côté ressenti.En soirée, la température retombera à 14 °C. Ces températures réservées au crépuscule offriront un climat agréable pour passer des moments conviviaux. Après une journée ensoleillée, la douceur continuera à régner sous un ciel dégagé. Pensez à prévoir des vêtements chauds si vous sortez, car la température ressentie pourrait être moins agréable cette nuit.Aujourd’hui, il n’y a pas de précipitations prévues. Le ciel dégagé renforce cette tendance de temps sec et stable. Avec un taux d’humidité de 75%, le temps pourrait sembler un peu lourd. Cela peut affecter les activités pour ceux qui ne s’y attendent pas, alors pensez à rester hydratés.Pour profiter de cette belle journée, il est recommandé de porter des vêtements légers. Cependant, gardez à l’esprit que les soirées seront fraîches. Pensez à avoir une petite couverture ou un pull pour les moments passés à l’extérieur. Restez informés en vérifiant régulièrement les prévisions météo. Dans l’ensemble, cette belle journée en Normandie est idéale pour profiter du ciel et de la nature. N’hésitez pas à partager votre avis et vos expériences météo du jour!